Данилюк назвал главные приоритеты команды Зеленского

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Среди приоритетов команды избранного президента Владимира Зеленского - борьба с коррупцией и наведение порядка в судебной ветке системы. Об этом в интервью LIGA.net заявил советник избранного президента Александр Данилюк.

"Первый - это борьба с коррупцией. У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов. Для этого потребуется ряд законодательных изменений и соответственно решений Верховной Рады. Второй - навести порядок в судебной ветке системы", - отметил Данилюк.

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По его словам, сейчас вырабатываются для внесения в парламент конкретные решения.

"Сотрудничаем с общественными организациями, например, Центром противодействия коррупции. Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом, в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными - это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", - сказал Данилюк.

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Он подчеркнул, что команда Зеленского отслеживает все назначения. "Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори, получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - считает Данилюк.

Советник добавил, что третий приоритет касается правоохранительных органов. "Реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Нужно также окончательно ликвидировать налоговую милицию", - сказал Данилюк, уточнив, что есть "много новаторских идей".

"Например, как будет работать Администрация президента. И другие инициативы, но сейчас еще неподходящее время их раскрывать", - отметил он.

Данилюк заявил, что кандидат на топ-должность при президенте Зеленском - в АП, МИД, СБУ, ГПУ, СНБО и так далее - должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев, причем все интервьюеры должны будут его утвердит.

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