Дания передала ВСУ беспилотники для поиска вражеских мин: видео дронов за работой

Министерство обороны Дании передало Украине шесть беспилотников для поиска мин в рамках пакета военной помощи. Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео дронов в работе.

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"Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов. Это новейший инновационный подход к обследованию территорий", – заявил Резников.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023

20 июня 2023 года правительство и парламент Дании договорились увеличить созданный в марте фонд помощи Украине на 21,9 млрд крон (около 3 млрд евро).

30 июня Минобороны Дании объявило, что выделяет еще около 175 млн евро в качестве военной помощи Украине. Пакет военной помощи включает, среди прочего, ракеты ПВО и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.

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