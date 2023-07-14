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Дания передала ВСУ беспилотники для поиска вражеских мин: видео дронов за работой

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 17:21
Дания передала ВСУ беспилотники для поиска вражеских мин: видео дронов за работой - Фото
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Министерство обороны Дании передало Украине шесть беспилотников для поиска мин в рамках пакета военной помощи. Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео дронов в работе.

"Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов. Это новейший инновационный подход к обследованию территорий", – заявил Резников.

  • 20 июня 2023 года правительство и парламент Дании договорились увеличить созданный в марте фонд помощи Украине на 21,9 млрд крон (около 3 млрд евро).
  • 30 июня Минобороны Дании объявило, что выделяет еще около 175 млн евро в качестве военной помощи Украине. Пакет военной помощи включает, среди прочего, ракеты ПВО и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.

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Оксана Житнюк
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