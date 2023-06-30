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Дания предоставляет Украине военную помощь еще на 175 млн евро, в том числе ракеты ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 16:38
Дания предоставляет Украине военную помощь еще на 175 млн евро, в том числе ракеты ПВО - Фото
Троэлс Лунд Поульсен (Фото - EPA)

Дания выделяет еще 1,3 млрд датских крон (около 175 млн евро) в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщило министерство обороны страны.

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По данным министерства, пакет военной помощи включает, среди прочего, ракеты ПВО и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.

Включенные в этот пакет 300 млн датских крон (ок. 40 млн евро) предназначены для совместных с Евросоюзом закупок артиллерийских боеприпасов для безвозмездной передачи их Украине.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен отмечает, что этот пакет военной помощи сформирован "на основе пожеланий и потребностей Украины  и призван поддержать продолжающуюся оборонительную борьбу Украины против российского военного вторжения".

Министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил, что "потребность Украины в поддержке остается значительной". 

"Сегодняшний пакет помощи посылает важный сигнал о том, что Дания будет на стороне Украины столько, сколько необходимо. Я счастлив, что под эгидой ЕС мы совместно закупаем артиллерийские боеприпасы и безвозмездно передаем их Украине, что абсолютно необходимо для ее освободительной борьбы", – сказал он. 

Инфографика – Министерство обороны Дании
  • 20 июня 2023 года правительство и парламент Дании договорились увеличить созданный в марте фонд помощи Украине на 21,9 млрд крон (около 3 млрд евро).
  • 26 июня стало известно, что Дания начала тренировать украинских летчиков на истребителях F-16. Кроме того, страна планирует заменить свои самолеты F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось.
Сергей Бережной
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