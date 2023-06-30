Данія надає Україні військову допомогу ще на 175 млн євро, зокрема ракети ППО

Данія виділяє ще 1,3 млрд данських крон (близько 175 млн євро) як військову допомогу Україні. Про це повідомило міністерство оборони країни.

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За даними міністерства, пакет військової допомоги включає, серед іншого, ракети ППО та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів.

Включені до цього пакету 300 млн данських крон (близько 40 млн євро) призначені для спільних із Євросоюзом закупівель артилерійських боєприпасів для безоплатного передання їх Україні.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зазначає, що цей пакет військової допомоги сформований "на основі побажань і потреб України і покликаний підтримати оборонну боротьбу України проти російського військового вторгнення".

Міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен заявив, що "потреба України у підтримці залишається значною".

"Сьогоднішній пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія буде на боці України стільки, скільки необхідно. Я щасливий, що під егідою ЄС ми спільно закуповуємо артилерійські боєприпаси та безоплатно передаємо їх Україні, що абсолютно необхідно для її визвольної боротьби", – сказав він.

20 червня 2023 року уряд та парламент Данії домовилися збільшити створений у березні фонд допомоги Україні на 21,9 млрд крон (близько 3 млрд євро).

26 червня стало відомо, що Данія почала тренувати українських льотчиків на винищувачах F-16. Крім того, країна планує замінити свої літаки F-16 на F-35 раніше, ніж очікувалося.

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