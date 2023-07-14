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Данія передала ЗСУ безпілотники для пошуку ворожих мін: відео дронів за роботою

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14.07.2023, 17:21
Данія передала ЗСУ безпілотники для пошуку ворожих мін: відео дронів за роботою - Фото
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Міністерство оборони Данії передало Україні шість безпілотників для пошуку мін у рамках пакету військової допомоги. Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео дронів у роботі.

"Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це найновіший інноваційний підхід до обстеження територій", – заявив Резніков.

  • 20 червня 2023 року уряд та парламент Данії домовилися збільшити створений у березні фонд допомоги Україні на 21,9 млрд крон (близько 3 млрд євро).
  • 30 червня Міноборони Данії оголосило, що виділяє ще близько 175 млн євро на військову допомогу Україні. Пакет військової допомоги включає, серед іншого, ракети ППО та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів.

Читайте також: Данські військові розсекретили відео навчання українських артилеристів на САУ Caesar

Оксана Житнюк
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