Данія передала ЗСУ безпілотники для пошуку ворожих мін: відео дронів за роботою

Міністерство оборони Данії передало Україні шість безпілотників для пошуку мін у рамках пакету військової допомоги. Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео дронів у роботі.

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"Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це найновіший інноваційний підхід до обстеження територій", – заявив Резніков.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023

20 червня 2023 року уряд та парламент Данії домовилися збільшити створений у березні фонд допомоги Україні на 21,9 млрд крон (близько 3 млрд євро).

30 червня Міноборони Данії оголосило, що виділяє ще близько 175 млн євро на військову допомогу Україні. Пакет військової допомоги включає, серед іншого, ракети ППО та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів.

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