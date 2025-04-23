Дания предоставляет более $48 млн на артиллерийские снаряды для Украины

Артиллерийские снаряды (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Дания объявила о выделении 317 млн датских крон, что эквивалентно $48 млн, на артиллерийские снаряды для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании по результатам встречи главы оборонного ведомства страны Троэльса Лунда Поульсена с его эстонским коллегой Ханно Певкуром.

"Нам необходимо еще больше сосредоточить нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять агрессии России. Возможное прекращение огня должно сопровождаться конкретными гарантиями безопасности, и Дания уже подтвердила, что мы готовы присоединиться к миротворческой миссии", – сказал Поульсен.

По его словам, Украина нуждается в артснарядах разного калибра. Поэтому Дания приняла решение выделить на боеприпасы более $48 млн в рамках 25-го пакета помощи.

Закупка снарядов будет производиться через Эстонию. Дания уже сделала ряд пожертвований через Эстонию в сфере морских возможностей и артиллерийских боеприпасов.

"Это хорошо и важно, что Эстония может поставлять украинцам нужные типы боеприпасов. Мы должны продолжать поддерживать это, а также изучать возможности совместной поддержки Украины в других сферах", — сказал министр обороны Дании.

11 ноября 2024 года сообщалось, что Дания вложила 535 млн евро в закупку украинского оружия для ВСУ.

3 апреля 2025 года Дания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи почти на $1 млрд.