Данія надає понад $48 млн на артилерійські снаряди для України

Артилерійські снаряди (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Данія оголосила про виділення 317 млн данських крон, що еквівалентно $48 млн, на артилерійські снаряди для України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії за результатами зустрічі очільника оборонного відомства країни Троельса Лунда Поульсена з його естонським колегою Ханно Певкуром.

"Нам необхідно ще більше зосередити нашу підтримку, щоб українці могли протистояти агресії Росії. Можливе припинення вогню має супроводжуватися конкретними гарантіями безпеки, і Данія вже підтвердила, що ми готові долучитися до миротворчої місії", – сказав Поульсен.

За його словами, Україна має потребу в артснарядах різного калібру. Тому Данія ухвалила рішення виділити на боєприпаси понад $48 млн у межах 25-го пакета допомоги.

Закупівля снарядів буде здійснюватися через Естонію. Зазначається, що Данія вже зробила низку пожертвувань через Естонію у сфері морських можливостей та артилерійських боєприпасів.

"Це добре і важливо, що Естонія може постачати українцям потрібні типи боєприпасів. Ми повинні продовжувати підтримувати це, а також маємо вивчати можливості спільної підтримки України в інших сферах", – сказав міністр оборони Данії.

11 листопада 2024 року повідомлялося, що Данія вклала 535 млн євро у закупівлю української зброї для ЗСУ.

3 квітня 2025 року Данія оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на майже $1 млрд.