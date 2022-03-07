Дания стремится к независимости от российского газа. И увеличивает оборонный бюджет

Дания заявила о намерении увеличить оборонный бюджет страны, а также в перспективе отказаться от использования российского газа в ответ на новое вторжение России в Украину. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на брифинге для прессы в Копенгагене, пишет Reuters.

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"Исторические времена требуют исторических решений", – подчеркнула она.

Дания панирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году. Ежегодно оборонные расходы будут расти на 18 млрд крон ($2,65 млрд), по этом вопросу достигли соглашения основные партии парламента страны.

Фредериксен назвала решение "крупнейшей инвестицией в датскую оборону за последнее время".

В течение следующих двух лет политики решили выделять 7 млрд крон на укрепление оборонных, дипломатических и гуманитарных усилий страны.

Дания, как член НАТО, в 2019 году увеличила расходы на оборону с 1,35% до 1,5% к 2023 году. Целевой показатель НАТО составляет 2%. США ранее требовали от Дании увеличения бюджета, однако решилась она на это после атаки России на Украину.

Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.

Российские оккупанты сознательно и цинично за одиннадцать дней войны убили в Украине 38 наших детей.

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Яна Катасонова

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