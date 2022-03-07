Дания стремится к независимости от российского газа. И увеличивает оборонный бюджет
Дания заявила о намерении увеличить оборонный бюджет страны, а также в перспективе отказаться от использования российского газа в ответ на новое вторжение России в Украину. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на брифинге для прессы в Копенгагене, пишет Reuters.
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"Исторические времена требуют исторических решений", – подчеркнула она.
Дания панирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году. Ежегодно оборонные расходы будут расти на 18 млрд крон ($2,65 млрд), по этом вопросу достигли соглашения основные партии парламента страны.
Фредериксен назвала решение "крупнейшей инвестицией в датскую оборону за последнее время".
В течение следующих двух лет политики решили выделять 7 млрд крон на укрепление оборонных, дипломатических и гуманитарных усилий страны.
Дания, как член НАТО, в 2019 году увеличила расходы на оборону с 1,35% до 1,5% к 2023 году. Целевой показатель НАТО составляет 2%. США ранее требовали от Дании увеличения бюджета, однако решилась она на это после атаки России на Украину.
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