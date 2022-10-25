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Давление и выверенные операции ВСУ. Пентагон оценил ситуацию на фронте

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 09:28
Давление и выверенные операции ВСУ. Пентагон оценил ситуацию на фронте - Фото
Украинский танк (Фото: 30 ОМБр)

Украинские военные продвигаются и давят на востоке, а на юге проводят выверенные операции для поддержки контрнаступления по трем направлениям. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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В Харьковской области украинские военные продолжают укреплять свои позиции для поддержки контрнаступления, обе стороны ведут артиллерийский огонь, отметил он. Россияне в основном сосредоточены на укреплении оборонных линий.

"По нашим оценкам, украинцы освободили несколько деревень в регионе и продолжают продвигаться вперед, оказывая давление на восток", – сказал чиновник Пентагона.

Давление и выверенные операции ВСУ. Пентагон оценил ситуацию на фронте

По его словам, возле Бахмута продолжаются динамичные бои, россияне пытаются захватить город, а украинские военные сопротивляются.

Давление и выверенные операции ВСУ. Пентагон оценил ситуацию на фронте

В Херсонской области украинские войска проводят продуманные и выверенные операции для поддержки наступления по трем направлениям, сказал американец.

Давление и выверенные операции ВСУ. Пентагон оценил ситуацию на фронте

"По нашим оценкам, российские силы в значительной степени окапываются для укрепления своих оборонительных линий в этом секторе", – подытожил он.

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Марко Сировой
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ВСУ война Херсон бахмут армия рф сватово юг восток войска россии
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