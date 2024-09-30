ГБР: Экс-работника колонии, работавшего на оккупантов, разоблачили после работы в ТЦК

Во время оккупации части Херсонской области мужчина устроился "на работу" к врагу, а после деоккупации был мобилизован в Одесский ТЦК

Фото: Одесский областной ТЦК и СП / Facebook

Правоохранители задержали бывшего работника Дарьевской колонии, утверждая, что тот сначала работал на россиян во время оккупации Херсонской области, а после ее освобождения пошел служить в территориальный центр комплектования в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По данным следствия, во время оккупации части Херсонской области мужчина устроился "на работу" к врагу, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

Позже его мобилизовали, и он начал работать в районном ТЦК в Одесской области, где вручал повестки. При этом он уверял коллег, что не сотрудничал с захватчиками, подчеркивают правоохранители.

В ходе расследования работники ГБР нашли документы о работе колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика. Мужчине вручили подозрение в коллаборации, за что ему может грозить до 15 лет тюрьмы в случае доказательства его вины в суде.

Мужчину задержали, сейчас решается, какую меру пресечения ему избрать.

Фото: ГБР

4 июня 2024 года ГБР сообщило, что не более 2% правоохранителей из разных ведомств проходят по делам о государственной измене. С начала большой войны ГБР занималось 2022 уголовными производствами о госизмене в отношении депутатов, правоохранителей, судей.

24 июня бюро вручило подозрения двум сотрудницам миграционной службы в Одесской области, которые открыто поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

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