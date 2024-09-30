ДБР: Експрацівника колонії, який працював на окупантів, викрили після роботи у ТЦК

Під час окупації частини Херсонської області чоловік влаштувався "на роботу" до ворога, а після деокупації був мобілізований до Одеського ТЦК

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП / Facebook

Правоохоронці затримали колишнього працівника Дар’ївської колонії, стверджуючи, що той спочатку працював на росіян під час окупації Херсонщини, а після її звільнення пішов служити до територіального центру комплектування в Одеській області. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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За даними слідства, під час окупації частини Херсонської області чоловік влаштувався "на роботу" до ворога, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Пізніше його мобілізували, і він почав працювати в районному ТЦК в Одеській області, де вручав повістки. Водночас він запевняв колег, що не співпрацював із загарбниками, наголошують правоохоронці.

Під час розслідування працівники ДБР знайшли документи про роботу колонії в часи окупації, допитали свідків і викрили перебіжчика. Чоловікові вручили підозру в колаборації, за що може загрожувати до 15 років тюрми у разі доведення його провини у суді.

Чоловіка затримали, наразі вирішується, який запобіжний захід йому обрати.

Фото: ДБР

4 червня 2024 року ДБР повідомило, що не більше ніж 2% правоохоронців з різних відомств проходять у справах про державну зраду. Від початку великої війни ДБР займалося 2022 кримінальними провадженнями про держзраду щодо депутатів, правоохоронців, суддів.

24 червня бюро вручило підозри двом співробітницям міграційної служби в Одеській області, які відкрито підтримували збройну агресію РФ проти України.

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