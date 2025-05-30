ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда

Задержание произошло в ходе расследования уголовного дела по факту совершения государственной измены

Задержанный (Фото: Государственное бюро расследований)

Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины в ходе расследования уголовного дела по факту совершения госизмены другим судьей Хозяйственного суда Киева. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и ГБР.

Как установило следствие, задержанный, используя свои связи в судебной системе и служебное положение и действуя по предварительному сговору, организовал принятие неправомерных судебных решений.

Сообщается, что фигурант, благодаря манипуляциям с системой автоматизированного распределения судебных дел, обеспечивал назначение "нужных" судей для рассмотрения конкретных дел.

Также во время расследования правоохранители установили, что задержанный был в сговоре с судьей киевского Хозяйственного суда, которому ранее сообщено о подозрении в государственной измене.

Мужчины подозреваются в совершении действий, направленных на передачу 3 млрд грн в интересах страны-агрессора.

Как сообщили в ГБР, идет досудебное расследование и устанавливаются другие причастные лица.

Фото: Офис генерального прокурора