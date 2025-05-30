ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду

Затримання відбулося під час розслідування кримінальної справи за фактом вчинення державної зради

Затриманий (Фото: Державне бюро розслідувань)

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України під час розслідування кримінальної справи за фактом вчинення державної зради іншим суддею Господарського суду Києва. Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та ДБР.

Як встановило слідство, затриманий, використовуючи свої зв’язки в судовій системі та службове становище та діючи за попередньою змовою, організував ухвалення неправомірних судових рішень.

Повідомляється, що фігурант завдяки маніпуляціям із системою автоматизованого розподілу судових справ забезпечував призначення "потрібних" суддів для розгляду конкретних справ.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що затриманий був у змові із суддею київського Господарського суду, якому раніше повідомлено про підозру у державній зраді.

Чоловіки підозрюються у скоєнні дій, спрямованих на передання 3 млрд грн в інтересах країни-агресора.

Як повідомили в ДБР, триває досудове розслідування та встановлюються інші причетні особи.

Фото: Офіс генерального прокурора