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09.04.2019, 13:58

Дебаты на Суспільном обойдутся в 5,6 млн грн – Аласания

Дебаты на Суспільном обойдутся в 5,6 млн грн – Аласания - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Дебаты, по словам председателя правления НОТУ, состоятся в любом случае, даже если оба кандидата не придут

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В случае, если на теледебаты в студию Суспільного придут оба кандидата в президенты – Петр Порошенко и Владимир Зеленский - они обойдутся в 5 млн 677 тыс грн (без НДС). Об этом сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания во время брифинга.

Он уточнил, что стоимость теледебатов будет зависеть от того, сколько кандидатов придут в студию, и придут ли вообще. При этом, теледебаты состоятся в любом случае: если никто не придет, час будет транслироваться бегущая строка "Извините, кандидаты не пришли...".

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Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что прописанные в украинском законодательстве нормы по дебатам кандидатов в президенты отвечают четырем базовым принципам, а также пояснили, когда выборы должны проходить и как их должны модерировать. 

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Теги: дебаты, суспільне
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