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14.04.2019, 09:56

Дебаты. Нацкорпус могут обвинить в провокациях на НСК - Билецкий

Дебаты. Нацкорпус могут обвинить в провокациях на НСК - Билецкий - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Нацкорпус Андрей Билецкий говорит, что членов связанных с ним организаций во время дебатов с Порошенко на Олимпийском не будет

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Сегодня, 14 апреля, Нацкорпус, Нацдружины, полк Азов и другие связанные с Андреем Билецким организации не будут участвовать в акциях на НСК Олимпийский, где должны состояться дебаты с участием действующего президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок, из-за возможных обвинений в провокациях. Об этом заявил лидер партии Национальный Корпус, сообщается на сайте организации. 

Белецкий утверждает, что якобы администрация президента и СБУ "с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Национальный Корпус и Национальные дружины".

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"Заранее заявляем: ни Национальный Корпус, ни Национальные дружины, ни, тем более, полк Азов или любые другие, связанные с нами организации, не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой", - заявил он.

В 14:00 на НСК Олимпийский президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, ждет на дебаты кандидата на этот пост Владимира Зеленского, который также прошел во второй тур выборов.

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Теги: Нацдружины, выборы, дебаты, нск олимпийский, андрей билецкий, нацкорпус
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