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Дела Майдана: экс-главе аппарата суда Киева сообщили о подозрении

Дела Майдана: экс-главе аппарата суда Киева сообщили о подозрении - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
25.07.2019, 13:20

Управление спецрасследований ГПУ сообщило о подозрении бывшему руководителю аппарата суда

Управление специальных расследований Генпрокуратуры сообщило о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского суда и его заместителю по делу Майдана. Об этом ГПУ сообщает на официальном сайте.

Экс-руководителя аппарата суда и его заместителя подозревают во внесении ложных сведений в автоматизированную систему документооборота суда при распределении дел между судьями, которые затем арестовывали участников протеста на Майдане в январе-феврале 2014 года.

15 июля ГПУ сообщала, что завершила следствие в очередном уголовном производстве, касающемся Революции Достоинства. Ведомство обвинило экс-заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве в превышении властных и служебных полномочий.

По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке. В результате убили троих участников акций протеста

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майдан революция достоинства гпу
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