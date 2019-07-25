Дела Майдана: экс-главе аппарата суда Киева сообщили о подозрении

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Управление специальных расследований Генпрокуратуры сообщило о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского суда и его заместителю по делу Майдана. Об этом ГПУ сообщает на официальном сайте.

Экс-руководителя аппарата суда и его заместителя подозревают во внесении ложных сведений в автоматизированную систему документооборота суда при распределении дел между судьями, которые затем арестовывали участников протеста на Майдане в январе-феврале 2014 года.

15 июля ГПУ сообщала, что завершила следствие в очередном уголовном производстве, касающемся Революции Достоинства. Ведомство обвинило экс-заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве в превышении властных и служебных полномочий.

По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке. В результате убили троих участников акций протеста