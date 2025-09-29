"Делец" пытался продать в Россию корабельную артиллерию Сил обороны – СБУ

Задержанный предприниматель пытался вывезти артсистемы, замаскировав их под видом бойлеров для подогрева воды

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила "дельца", которого подозревают в попытке вывоза из Украины критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей речь идет об артсистемах различных типов – от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М на почти $1,5 млн долларов.

Такое оружие используется на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет.

По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны.

Для скрытого вывоза оружия мужчина поместил его в специальные контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды.

"Чтобы замаскировать сделку, задержанный планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда – в страну-агрессора", – сообщает СБУ.

Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили мужчину на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции и задержали.

Во время обысков на его складах и в офисах изъяли:

→ артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах;

→ дополнительные комплектующие к военным катерам;

→ договоры с иностранными предприятиями.

Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в приготовлении к контрабанде оружия, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

