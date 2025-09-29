"Делец" пытался продать в Россию корабельную артиллерию Сил обороны – СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила "дельца", которого подозревают в попытке вывоза из Украины критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей речь идет об артсистемах различных типов – от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М на почти $1,5 млн долларов.
Такое оружие используется на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет.
По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны.
Для скрытого вывоза оружия мужчина поместил его в специальные контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды.
"Чтобы замаскировать сделку, задержанный планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда – в страну-агрессора", – сообщает СБУ.
Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили мужчину на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции и задержали.
Во время обысков на его складах и в офисах изъяли:
→ артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах;
→ дополнительные комплектующие к военным катерам;
→ договоры с иностранными предприятиями.
Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в приготовлении к контрабанде оружия, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
