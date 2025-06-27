СБУ: В Одессе задержан "бизнесмен", который хотел купить секретные разработки ВСУ

Задержанный (Фото: СБУ)

В Одессе задержан представитель частной компании, который предлагал взятку для получения секретной документации по авиационным разработкам Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, речь идет о закрытой информации по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.

По данным правоохранителей, чтобы получить техническую документацию и чертежи соответствующих разработок, мужчина предложил взятку инженеру местного завода, который проводит опытно-конструкторские работы по заказу Министерства обороны Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его "на горячем" во время передачи должностному лицу оборонного предприятия незаконного вознаграждения.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в предоставлении незаконного вознаграждения должностному лицу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.