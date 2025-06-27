СБУ: В Одессе задержан "бизнесмен", который хотел купить секретные разработки ВСУ
В Одессе задержан представитель частной компании, который предлагал взятку для получения секретной документации по авиационным разработкам Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно материалам дела, речь идет о закрытой информации по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.
По данным правоохранителей, чтобы получить техническую документацию и чертежи соответствующих разработок, мужчина предложил взятку инженеру местного завода, который проводит опытно-конструкторские работы по заказу Министерства обороны Украины.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его "на горячем" во время передачи должностному лицу оборонного предприятия незаконного вознаграждения.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в предоставлении незаконного вознаграждения должностному лицу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- 11 июня во Львовской области был задержан 57-летний местный безработный, которого подозревают в передаче российским спецслужбам данных о работе аэродромов и подготовке новых атак в регионе.
- 17 июня контрразведка Службы безопасности задержала 44-летнего жителя Киева, который подозревается в сотрудничестве с российской военной разведкой и в наведении ракетно-дроновых ударов России по Киевской области.