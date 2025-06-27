СБУ: В Одесі затримали "ділка", який хотів купити секретні розробки ЗСУ
В Одесі затримали представника приватної компанії, який пропонував хабар, щоб отримати засекречену документацію з авіаційних розробок Збройних Сил України. Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами справи, йдеться про закриті відомості з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.
За даними правоохоронців, щоб отримати технічну документацію та креслення відповідних розробок, чоловік запропонував хабар інженеру місцевого заводу, що здійснює дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міноборони України.
Працівники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" під час передання посадовцю оборонного підприємства неправомірної вигоди.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
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