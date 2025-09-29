СБУ: Миколаївський підприємець намагався продати до Росії корабельну артилерію Сил оборони

Затриманий підприємець намагався вивезти артсистеми, замаскувавши їх як бойлери для підігріву води

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила миколаївського підприємця, якого підозрюють у спробі вивезення з України критично важливих складників до корабельних артилерійських установок. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців йдеться про артсистеми різних типів – від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже $1,5 млн доларів.

Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет.

За даними слідства, до оборудки причетний підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Для прихованого вивезення зброї чоловік помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води.

"Щоб замаскувати оборудку, затриманий планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора", – повідомляє СБУ.

Для цього він уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями.

Співробітники Служби безпеки викрили чоловіка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції та затримали.

Під час обшуків на його складах та в офісах вилучили:

→ артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах;

→ додаткові компоненти до військових катерів;

→ договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у готуванні до контрабанди зброї, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

