СБУ: Затримано агентів ФСБ, які постачали Росії українські SIM-карти для дронів-камікадзе
На Київщині затримали осіб, які, за даними правоохоронців, на замовлення ФСБ переправляли до Росії українські SIM-карти для покращення зв'язку та навігації ворожих дронів. Про це повідомила Служба безпеки України.
За версією слідства, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Спочатку затримані купували українські сімки, а потім для конспірації надсилали їх своїм спільникам у Євросоюзі.
Згодом мобільні карти надсилали до міст РФ: Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.
За даними правоохоронців, ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" національних операторів.
Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та іноземними спільниками.
Слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- У липні СБУ затримала колишнього актора місцевого театру для дітей та юнацтва, якого підозрюють в "зливі" даних про Збройні Сили України.
- 26 серпня правоохоронці затримали жінку, підозрювану у зборі даних для росіян про Головне управління Національної гвардії та базування об’єктів територіальних центрів комплектування і соцпідтримки у столиці.
- У вересні СБУ затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підготовці теракту у Львові на замовлення російських спецслужб.
