СБУ: Затримано агентів ФСБ, які постачали Росії українські SIM-карти для дронів-камікадзе

Контррозвідка СБУ затримала двох мешканців Київщини, яких підозрюють у співпраці з Росією

Затримані (Фото: СБУ)

На Київщині затримали осіб, які, за даними правоохоронців, на замовлення ФСБ переправляли до Росії українські SIM-карти для покращення зв'язку та навігації ворожих дронів. Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Спочатку затримані купували українські сімки, а потім для конспірації надсилали їх своїм спільникам у Євросоюзі.

ФОТО: СБУ

Згодом мобільні карти надсилали до міст РФ: Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА.

За даними правоохоронців, ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" національних операторів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та іноземними спільниками.

ФОТО: СБУ

Слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.