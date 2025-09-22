СБУ: Задержаны агенты ФСБ, которые поставляли России украинские SIM-карты для дронов

Контрразведка СБУ задержала двух жителей Киевской области, подозреваемых в сотрудничестве с Россией

Задержанные (Фото: СБУ)

В Киевской области задержаны лица, которые, по данным правоохранителей, по заказу ФСБ переправляли в Россию украинские SIM-карты для улучшения связи и навигации вражеских дронов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, задачу оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов. Задержанные сначала покупали украинские SIM-карты, а затем для конспирации отправляли их своим сообщникам в Европейский Союз.

После этого мобильные карты отправлялись в города РФ: Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых беспилотников.

По данным правоохранителей, еще одной задачей российской агентуры был вербовка сотрудников украинских компаний мобильной связи для получения разведывательных данных "изнутри" национальных операторов.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором из ФСБ и иностранными сообщниками.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.