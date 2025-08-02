Дело Алхим. В Днепре до сих пор расследуют производство о разжигании вражды

В производстве, фигуранткой которого является блогер Анна Алхим, никаких подозрений не объявляли

Анна Алхмим (Фото: instagram.com/alkhim.an)

Блогеру Анне Буряченко (Анне Алхим) не объявляли о подозрении в разжигании национальной вражды, расследование в уголовном производстве продолжается. Об этом сказано в ответе Центральной окружной прокуратуры Днепра на информационный запрос LIGA.net.

Досудебное расследование ведется с 15 мая 2025 года по ч. 1 ст. 161 (об умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан).

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3400 до 8500 грн), ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до трех лет.

Сейчас проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения.

"В настоящее время ни одному лицу сообщение о подозрении не вручалось, мера пресечения не избиралась", – ответили в прокуратуре.

Также в документе указано, что информация о состоянии досудебного расследования предоставляется в ограниченном объеме из-за недопустимости разглашения этих сведений, в соответствии с законодательством.

В мае Национальная полиция сообщала УП, что по делу Алхим в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по трем статьям. Другие две – государственная измена и угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Насчет расследования дела Алхим по этим статьям LIGA.net обращалась также в Киевскую городскую прокуратуру, за которой определена последовательность в производстве, и следственное управление Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. На момент публикации новости ответов получено не было.

Алхим неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. Она публично заявляла, что продолжает слушать музыку российских исполнителей. Однако утверждала, что музыку тех россиян, которые поддерживают войну, она слушает на платформах, не предусматривающих монетизации для исполнителей.