Справа Алхім. У Дніпрі досі розслідують провадження про розпалювання ворожнечі

У провадженні, фігуранткою якого є блогерка Анна Алхім, ніяких підозр не оголошували

Анна Алхім (Фото: instagram.com/alkhim.an)

Блогерці Ганні Буряченко (Анні Алхім) не оголошували про підозру в розпалюванні національної ворожнечі, розслідування у кримінальному провадженні триває. Про це йдеться у відповіді Центральної окружної прокуратури Дніпра на інформаційний запит LIGA.net.

Досудове розслідування здійснюється з 15 травня 2025 року за ч. 1 ст. 161 (про умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образу почуттів громадян).

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 грн до 8500 грн), обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.

Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення.

"На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалось, запобіжний захід не обирався", – відповіли в прокуратурі.

Також у документі зазначено, що інформація щодо стану досудового розслідування надається в обмеженому обсязі через недопустимість розголошення цих відомостей відповідно до законодавства.

У травні Національна поліція повідомляла УП, що у справі Алхім до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за трьома статтями. Інші дві – державна зрада і погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Щодо розслідування справи Алхім за цими статтями LIGA.net зверталася також до Київської міської прокуратури, за якою визначено послідовність у провадженні, та слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Києві. На момент публікації новини відповідей отримано не було.

Алхім неодноразово опинялася в епіцентрі скандалів. Вона публічно заявляла, що продовжує слухати музику російських виконавців. Проте стверджувала, що музику тих росіян, які підтримують війну, вона слухає на платформах, що не дають монетизації виконавцям.