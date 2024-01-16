Дело депутатов Киевсовета, которые якобы уклонялись от службы, передали в суд – ГБР

Им может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы

Фото: ГБР

Дело об уклонении от военной службы депутатами Киевского городского совета передали в суд, заявили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Ранее собеседник LIGA.net в правоохранительных органах отмечал, что речь идет о депутатах Игоря Хацевиче, Олеге Левченко (оба – фракция Европейская солидарность) и Михаиле Терентьеве (УДАР).

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Следователи установили, что три столичных депутата и один помощник депутата в течение года якобы не являлись на военную службу, хотя числились солдатами одной из воинских частей и получали денежное довольствие.

ГБР утверждает, что руководитель аппарата КГВА способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников. К делу был привлечен и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации, следует из расследования.

Трое киевских депутатов обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По этой статье они могут сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

В то же время командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий. Ему грозит ограничение или лишение свободы.

В партии Евросолидарность 1 августа 2023 года заявили, что депутаты фракции ЕС Олег Левченко и Игорь Хацевич проходят службу в одной из воинских частей Киева и недавно вернулись из Славянска.

В партии подчеркнули, что Левченко и Хацевич с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года добровольцами записались в 206 батальон Территориальной обороны и встали на блокпостах на защите Киева.

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