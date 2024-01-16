Справу депутатів Київради, які нібито є ухилянтами, передали до суду – ДБР

Їм може загрожувати від п'яти до десяти років тюрми

Фото: ДБР

Справу про ухиляння від військової служби депутатами Київської міської ради передали до суду, заявили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах зазначав, що йдеться про депутатів Ігоря Хацевича, Олега Левченка (обидва – фракція Європейська солідарність) та Михайла Терентьєва (УДАР).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Слідчі встановили, що троє столичних депутатів та один помічник депутата впродовж року нібито не з’являлися на військову службу, хоча значилися солдатами однієї з військових частин та отримували грошове забезпечення.

ДБР стверджує, що керівник апарату КМВА сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їхніх помічників. До справи був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією, випливає з розслідування.

Трьох київських депутатів обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. За цією статтею вони можуть сісти в тюрму на строк до 10 років.

Водночас командира військової частини обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі.

У партії Євросолідарність 1 серпня 2023 року заявили, що депутати фракції ЄС Олег Левченко та Ігор Хацевич проходять службу в одній з військових частин Києва й нещодавно повернулися зі Словʼянська.

У партії підкреслили, що Левченко та Хацевич з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року добровольцями записались у 206 батальйон Територіальної оборони та стали на блокпостах на захисті Києва.

Читайте також: 1000 рішень: суд в Одеській області за хабарі виводив ухилянтів з-під мобілізації – СБУ