Дело Гандзюк. Мангеру продлили срок ношения электронного браслета

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру продлили срок ношения электронного браслета до 1 июля. Об этом представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил в Facebook.

Мангеру позволили передвигаться в пределах Херсонской области (ранее он мог передвигаться только в пределах города). При этом у него забрали заграничный паспорт.

Представитель ГПУ добавил, что подозреваемый должен прибывать по первому вызову следователя, прокурора или следственного судьи, а также сообщать об изменении места жительства.

В конце апреля пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк ГПУ изменила подозрение с совершения убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Следователи теперь считают, что у подозреваемых не было умысла убивать активистку. 7 мая обвинительный акт против них передан в суд.