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19.04.2019, 15:55

Дело Гладковских. ГПУ установила, кто слил переписку Бигусу - СМИ

Дело Гладковских. ГПУ установила, кто слил переписку Бигусу - СМИ - Фото
Виталий Опанасенко (скриншот с видео)

По данным журналистов, в Генпрокуратуре провели внутреннюю проверку с использованием детектора лжи

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Генпрокуратура установила, кто из сотрудников ведомства передал переписку между фигурантами дела о хищениях в Укроборонпроме журналистам проекта Наші гроші з Денисом Бігусом (Bihus.info). Об этом сообщает Telegram-канал The Newsroom журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.

По их данным, в ГПУ провели внутреннюю проверку с использованием детектора лжи.

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Журналистки сообщают, что "борцом с режимом" оказался бывший член следственной группы по делу "бриллиантовых прокуроров" Виталий Опанасенко. Сейчас он якобы работает в Главной военной прокуратуре.

По данным Николаенко и Денисовой, информацию о том, что именно Опанасенко передал журналистам переписку, подтвердил полиграф.

При этом Опанасенко якобы заявил, что "действовал по собственной инициативе, потому что не мог терпеть "этих барыг".

В прокуратуре сообщили, что собираются подать жалобу на Опанасенко.

В феврале-марте 2019 года журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, что "группировка Жукова-Гладковского" завышала в несколько раз ценник на поставки Укроборонпрому контрабандных деталей из РФ, и с таких сделок якобы получали откаты многие топ-чиновники в ОПК и правоохранительных органах.

В схеме якобы участвовали замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, директора заводов и представители правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" и уголовные дела против фигурантов схемы.

Президент Петр Порошенко уволил Гладковского

Неизвестные в ночь на 22 февраля сожгли машину журналиста Василия Крутчака. Он обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко. По мнению журналиста, прокурор мстит ему за то, что Крутчак пишет о нем и его родственниках в соцсетях.

 

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Теги: укроборонпром, бигус, Гладковский, Виталий Опанасенко
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