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Дело Гладковского. НАБУ подало новый иск – адвокат

Дело Гладковского. НАБУ подало новый иск – адвокат - Фото
Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
27.10.2019, 14:46

Иск будет рассмотрен Высшим антикоррупционным судом 28 октября

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в суд с требованием привлечь экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского к уголовной ответственности за неявку на допрос в июле. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Руслан Волынец, передает пресс-служба корпорации Богдан, в которой Гладковский занимает должность президента.

Защитник считает такие обвинения "надуманными".

"Детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенные ими день и время",- объяснил он.

По словам Волынца, его клиент не смог прийти на допрос из-за запланированной заранее поездки за границу, для которой он приобрел авиабилеты еще в мае.

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