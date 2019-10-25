Дело Гладковского. САП просит увеличить залог в десять раз

Олег Гладковский в суде (фото - Степан Франко/ЕРА)

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда меру пресечения фигуранту журналистского расследования о хищениях в оборонном комплексе, экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сегодня LIGA.net сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Мы подали апелляционную жалобу на то, чтобы увеличить залог до 100 млн грн. Мы подали - содержание под стражей с альтернативой внесения в рамках залога", - отметила Постолюк.

Она уточнила, что апелляционная жалоба была подана вчера, 24 октября.

17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь и объявили о подозрении в злоупотреблении властью.

19 октября Высший антикорсуд арестовал Гладковского на два месяца, предусмотрев залог в сумме 10,6 млн грн.

21 октября с емья Гладковского внесла за него залог в размере 10,6 млн грн.

Читайте также: Арест Гладковского: реакции подозреваемого, обвинения и защиты