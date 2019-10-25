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Дело Гладковского. САП просит увеличить залог в десять раз

Дело Гладковского. САП просит увеличить залог в десять раз - Фото
Олег Гладковский в суде (фото - Степан Франко/ЕРА)
25.10.2019, 13:47

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что апелляционная жалоба была подана вчера, 24 октября

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда меру пресечения фигуранту журналистского расследования о хищениях в оборонном комплексе, экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сегодня LIGA.net сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Мы подали апелляционную жалобу на то, чтобы увеличить залог до 100 млн грн. Мы подали - содержание под стражей с альтернативой внесения в рамках залога", - отметила Постолюк.

Она уточнила, что апелляционная жалоба была подана вчера, 24 октября.

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сап залог олег гладковский
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