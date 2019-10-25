Дело Гладковского. САП просит увеличить залог в десять раз

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда меру пресечения фигуранту журналистского расследования о хищениях в оборонном комплексе, экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сегодня LIGA.net сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"Мы подали апелляционную жалобу на то, чтобы увеличить залог до 100 млн грн. Мы подали - содержание под стражей с альтернативой внесения в рамках залога", - отметила Постолюк.
Она уточнила, что апелляционная жалоба была подана вчера, 24 октября.
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