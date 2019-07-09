Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 19:17

Дело Краян: САП обжалует оправдательный приговор Труханову

Дело Краян: САП обжалует оправдательный приговор Труханову - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуроры считают, что собранные детективами доказательства свидетельствуют о виновности подозреваемых

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о категорическом несогласии с сегодняшним решением суда, в соответствии с которым были оправданы мэр Одессы Геннадий Труханов и другие лица, обвиняевшиеся в завладении средствами местного бюджета при покупке здания бывшего завода Краян. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

По мнению стороны обвинения, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование, собрали много надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность Труханова и других в совершении инкриминируемых им преступлений.

В связи с этим, после с ознакомлением с полным текстом приговора, прокуроры САП подадут апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Сегодня Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.

Отправить:
Распечатать:
Теги: сап, одесса, геннадий труханов, Краян
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 