Дело Краян: САП обжалует оправдательный приговор Труханову

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о категорическом несогласии с сегодняшним решением суда, в соответствии с которым были оправданы мэр Одессы Геннадий Труханов и другие лица, обвиняевшиеся в завладении средствами местного бюджета при покупке здания бывшего завода Краян. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

По мнению стороны обвинения, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование, собрали много надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность Труханова и других в совершении инкриминируемых им преступлений.

В связи с этим, после с ознакомлением с полным текстом приговора, прокуроры САП подадут апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Сегодня Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.