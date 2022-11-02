Дело "крота" ФСБ, который работал в Харьковском управлении СБУ, передано в суд

Служба безопасности завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении крота ФСБ" – бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, подозреваемый согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ в обмен на обещание гарантий безопасности для него и его семьи в случае оккупации региона.

Как отмечается, контрразведчики СБУ разоблачили "крота" и собрали доказательства, позволяющие предъявить ему обвинения по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

СБУ утверждает, что россияне завербовали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения в РФ.

"Должность в координационном штабе областного управления СБУ позволяла ему тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба вс рф разведданные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава Сил обороны Украины, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб", – заявили в СБУ.

Сообщается, что полученную информацию оккупанты использовали, чтобы избежать ударов ВСУ и планировать диверсии и массированные артиллерийские и прицельные ракетные обстрелы стратегических объектов города и оборонных позиций.

СБУ заявляет, что подозреваемого задержали во время сбора данных для подготовки ракетного удара по административному зданию управления СБУ в Харьковской области.

9 августа СБУ заявила о задержании "крота" в своей спецслужбе, который работал на ФСБ РФ и передавал врагу данные об украинских силах обороны.

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Наталія Медведєва

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