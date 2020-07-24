Дело Маркива. Апелляционный суд в Италии начнется в сентябре

Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на аккредитованных при суде источников. Следующее заседание назначено на 1 октября.

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Как отмечается, обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень.

Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. По данным Радио Свобода, защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участии в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска.

В тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии, в частности:

- не был установлен тип оружия, от которого погибли двое иностранцев на оккупированной тогда российскими боевиками территории (погибли в результате минометных выстрелов, решил суд в Павии);

- не доказано, что смертельными выстрелы оказались именно со стороны ВСУ (был перекрестный огонь, говорит защита);

- протест относительно использования недостоверных документов из российских пропагандистских ресурсов;

- протест из-за отказа суда и следователей провести расследование на месте трагедии и возобновление просьбы подробно расследовать факт;

- протест из-за отказа итальянских следователей сотрудничать с украинскими коллегами;

- просьба о проведении баллистического эксперимента, который бы подтвердил физическую невозможность бойца Маркива видеть и распознать журналистов со своей боевой позиции на горе Карачун.

Сообщается, что в отличие от летнего суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче по времени. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты. Ожидается максимум три заседания, если суд не внедрит в процесс новых элементов дела, которые уже предоставила и еще должна приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата.

Как отмечается, при таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз, апелляционный процесс затянется.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы , что вызвало возмущение в Украине.

11 октября 2019 года суд присяжных Павии обнародовал мотивационную часть приговора Маркиву.

В декабре 2019 года NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива . В аргументах суда среди якобы доказательств, предъявленных итальянской прокуратурой, были сообщения из роликов пропагандистского канала Russia Today и материалов сайта "Русская весна".



Наталия Медведева

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