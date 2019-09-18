Дело Майдана. Взят под стражу экс-заместитель главы МВД

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Бывшему заместителю министра внутренних дел времен Майдана определили меру пресечения - содержание под стражей. Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Неназванного экс-чиновника подозревают в том, что он непосредственно организовывал "превышение власти и служебных полномочий" силовиками во время протестов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди протестующих.

Речь идет о периоде с 18 по 20 февраля 2014 года, а также во время террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве

"Досудебное расследование продолжается", - добавили в ГПУ.

Ранее суд оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрыкина: его подозревают в истязании майдановцев.

В ГПУ рассказали, кто блокирует расследование дел Майдана.

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