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Дело "Медведчука-Порошенко": СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова и Тимченко

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 13:00
Дело
Виктор Медведчук (Фото из Telegram Зеленского)
дополнено

СБУ повторно вызывает на допрос по "угольному делу" бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и гендиректора ДТЭК Максима Тимченко. Об этом СБУ сообщила в комментарии LIGA.net.

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"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства", – сообщили в спецслужбе.

В СБУ также подчеркнули, что Яценюк, Турчинов, Аваков и Тимченко не явились на допрос 19 мая, потому их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая.

ДОПОЛНЕНО В 14:00. Турчинов отреагировал на информацию о вызове на допрос. Он назвал это "неадекватным политическим пиаром СБУ" и заявил, что на сайте спецслужбы размещена повестка о вызове на допрос почти неделю назад. По словам Турчинова, сейчас он находится на юго-восточном фронте "и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов".

Ранее задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко по "угольному делу". Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

СПРАВКА. В апреле 2022 года СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста. Его подозревают в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление нацресурсов в оккупированном Крыму. Одно из дел касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Другое дело – незаконное завладение ООО "ПрикарпатЗападТранс" участком госнефтепровода на свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность. 23 мая у Порошенко заявили, что Медведчуку за "показания" против него якобы обещают лучшие условия содержания в СИЗО.

Читайте также: "У Медведчука не так много вариантов". Что грозит Порошенко после откровений кума Путина

Оксана Житнюк, Марк Сировой
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Петр Порошенко допрос сбу александр турчинов арсен аваков арсений яценюк угольное дело
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