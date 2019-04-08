Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 15:26

Дело на $300 000: Насиров подал в суд на Петренко

Дело на $300 000: Насиров подал в суд на Петренко - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-чиновник хочет запретить главе Минюста обращаться за правовой помощью к Британии по делу об аресте на счетах британского банка денег Насирова

Реклама
Реклама

Отстраненный от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы Роман Насиров подал в суд на главу Минюста Павла Петренко за "организацию выполнения министром запроса Шевченковского райсуда Киева" об аресте зарубежных денежных средств истца. Об этом пишет пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Насиров просит суд признать противоправными такие действия Петренко.

Реклама

Также он хочет обязать министра воздержаться от того, чтобы направлять в Британию запрос Шевченковского райсуда о международной правовой помощи.

На 17 мая назначено подготовительное заседание по иску.

14 февраля 2019 года Шевченковский райсуд арестовал $300 000 на счету Насирова в банке в Великобритании. Эту сумму обнаружили в рамках финансового мониторинга подозрительных операций с участием Насирова. У экс-главы ГФС утверждали, что банк, в котором открыт счет, не является финучреждением в понимании украинского законодательства, а деньги "не присутствуют на счету в классическом смысле".

Он баллотировался в президенты и по итогам первого тура занял последнее место с результатом 0,01%. Насирова хотели увидеть президентом 2582 избирателя.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ОАСК, павел петренко, роман насиров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 