Дело на $300 000: Насиров подал в суд на Петренко

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отстраненный от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы Роман Насиров подал в суд на главу Минюста Павла Петренко за "организацию выполнения министром запроса Шевченковского райсуда Киева" об аресте зарубежных денежных средств истца. Об этом пишет пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Насиров просит суд признать противоправными такие действия Петренко.

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Также он хочет обязать министра воздержаться от того, чтобы направлять в Британию запрос Шевченковского райсуда о международной правовой помощи.

На 17 мая назначено подготовительное заседание по иску.

14 февраля 2019 года Шевченковский райсуд арестовал $300 000 на счету Насирова в банке в Великобритании. Эту сумму обнаружили в рамках финансового мониторинга подозрительных операций с участием Насирова. У экс-главы ГФС утверждали, что банк, в котором открыт счет, не является финучреждением в понимании украинского законодательства, а деньги "не присутствуют на счету в классическом смысле".

Он баллотировался в президенты и по итогам первого тура занял последнее место с результатом 0,01%. Насирова хотели увидеть президентом 2582 избирателя.