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03.04.2019, 07:45

Дело о госизмене Януковича снова передали в апелляционный суд

Дело о госизмене Януковича снова передали в апелляционный суд - Фото
Виктор Янукович (фото - EPA)

Оболонский райсуд вернул дело беглого экс-президента в суд первой инстанции

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Оболонский райсуд во второй раз направил дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает Укринформ.

"В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении опечаток, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб", - сказала пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко.

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20 марта сообщалось, что Оболонский райсуд отказал адвокатам Януковича в исправлении описок в приговоре по делу о государственной измене.

6 марта Киевский апелляционный суд вернул дело беглого экс-президента в Оболонский райсуд - для исправления ошибок и разъяснения приговора.

24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

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Теги: виктор янукович, майдан, революция достоинства, госизмена
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