Дело о рекордной взятке. Суд отправил под арест первого подозреваемого

Высший антикоррупционный суд отправил под арест с правом внесения залога директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича, подозреваемого по делу о рекордной взятке в истории Украины, которая предназанчалась руководителям антикоррупционных органов. Об этом сообщила судья по делу во время заседания суда.
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Срок содержания Кичи в СИЗО составит 60 дней с момента содержания – до 10 августа. Подозреваемый может выйти из-под ареста под залог 40 358 400 гривень.
В случае внесения залога Кича будет обязан прибывать по первому вызову суда или прокурора, не покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.
Кича также может обжаловать решение об избрании меры пресечения в течение пяти дней.