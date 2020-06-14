Дело о рекордной взятке. Суд отправил под арест первого подозреваемого

Взятка (фото - nabu.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд отправил под арест с правом внесения залога директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича, подозреваемого по делу о рекордной взятке в истории Украины, которая предназанчалась руководителям антикоррупционных органов. Об этом сообщила судья по делу во время заседания суда.

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Срок содержания Кичи в СИЗО составит 60 дней с момента содержания – до 10 августа. Подозреваемый может выйти из-под ареста под залог 40 358 400 гривень.

В случае внесения залога Кича будет обязан прибывать по первому вызову суда или прокурора, не покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.

Кича также может обжаловать решение об избрании меры пресечения в течение пяти дней.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому

Руководители НАБУ и САП рассказали , что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.

По словам Сытника, задержаны три человека - замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к компании Burisma, и экс-сотрудник фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.

В Офисе генпрокурора заявили , что начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой закрыть дело против Злочевского. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства.