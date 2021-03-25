Дело о ЧВК. Суд отказал СБУ и ОГП – отправил первых подозреваемых под домашний арест

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Сегодня, 25 марта, в Печерском суде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в причастности к созданию незаконной частной военной компании. Бывшего военнослужащего батальона "Донбасс" Александра Новикова отправили под домашний арест. Об этом сообщил в Facebook один из подозреваемых, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

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"Есть хорошая новость – по первому подозреваемому, Александру Новикову, судья отказала прокурору в содержании под стражей и отправила Александра под домашний арест, так как ни ГПУ, ни СБУ не предоставили ни одного (!) доказательства в совершении инкриминируемых преступлений", – написал Шевченко.

Он добавил, что рассмотрение его дела перенесено на завтра на 14:00.

ОБНОВЛЕНО В 20:25

Судья Печерского суда Кристина Константинова отказала СБУ и Офису генпрокурора в просьбе взять под стражу и второго добровольца "Донбасса" Игоря Орленко, в качестве меры пресечения ему назначен круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил в Facebook экс-нардеп Егор Соболев.

ОБНОВЛЕНО В 21:25

Третий доброволец "Донбасса" Сергей Акимович также отправлен под домашний арест, сообщил Соболев из зала суда.

24 марта Шевченко сообщил, что к нему пришли с обысками сотрудники СБУ, и заявил, что у него ничего незаконного не нашли и ничего не изъяли.

В тот же день СБУ заявила, что Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении.

Шевченко считает, что получил подозрение от СБУ в создании незаконного вооруженного формирования из-за его роли в скандале о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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Наталия Медведева

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