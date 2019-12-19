Дело о взятках в ОП: могли брать за влияние на решения Кабмина

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Следствие считает, что начальник департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля и бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая могут быть причастны к вымогательству взяток за влияние на принятие решений Кабинетом министров. Об этом говорится в постановлении суда о разрешении следствию пользоваться материалами негласных следственных действий.

По версии следствия, группа лиц, в состав которой входят работники аппарата Верховной Рады, должностные лица Офиса президента, общественные деятели, среди которых Кондзеля и Лесничая, используя свой авторитет и знакомства, возможно, совместно требовали взятки "для себя или третьего лица", а также вымогали взятки "за влияние на принятие решений должностными лицами Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, уполномоченными на выполнение функций государства".

в САП сообщили о разоблачении преступной группы с участием сотрудницы Офиса президента. Участники группы якобы вымогали у физического лица $300000 за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. 13 ноября

15 ноября одну из подозреваемых по делу о попытке мошенничества и получении взятки в Офисе президента суд отправил под стражу на два месяца с альтернативой залога в размере 576 300 грн. Прокурор в суде назвал ее имя - Виктория Лесничая.

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