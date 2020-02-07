Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело об угрозах Зеленскому. Федину повторно зовут в ГБР

Дело об угрозах Зеленскому. Федину повторно зовут в ГБР - Фото
София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
07.02.2020, 14:07

Нардепу хотят вручить подозрение об угрозах президенту

Нардепа из фракции Европейская солидарность Софию Федину повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ей подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В повестке, опубликованной на сайте Офиса генпрокурора, говорится, что Федина должна явиться в ГБР 12 февраля в 11:00. Ее подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его государственной деятельностью по предварительному сговору группы лиц.

В прокуратуре подчеркнули, что Федина не явилась 6 февраля для получения подозрения и не сообщила об уважительной причине неявки. В свою очередь Федина 4 февраля писала в Facebook, что заболела ангиной.

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский гбр угроза жизни София Федина
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 