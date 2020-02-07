Дело об угрозах Зеленскому. Федину повторно зовут в ГБР

София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Нардепа из фракции Европейская солидарность Софию Федину повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ей подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В повестке, опубликованной на сайте Офиса генпрокурора, говорится, что Федина должна явиться в ГБР 12 февраля в 11:00. Ее подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его государственной деятельностью по предварительному сговору группы лиц.

В прокуратуре подчеркнули, что Федина не явилась 6 февраля для получения подозрения и не сообщила об уважительной причине неявки. В свою очередь Федина 4 февраля писала в Facebook, что заболела ангиной.