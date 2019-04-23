Дело против России: Международный трибунал назначил дату слушаний

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Президент Международного трибуна по морскому праву назначил слушания по делу о незаконном заключении украинским моряков на 10-11 мая. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Дело касается захвата Россией 24 украинских моряков и трех военно-морских кораблей.

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Ранее сегодня Зеркаль также сообщила, что в переговорах по освобождению пленных украинских моряков Россия "кардинально изменила тон разговора", перешла от "хамства и брутального неуважения к цивилизованному разговору, присущему дипломатии".

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.

МИД ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в течение месяца.