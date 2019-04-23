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23.04.2019, 20:43

Дело против России: Международный трибунал назначил дату слушаний

Дело против России: Международный трибунал назначил дату слушаний - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Дело о нарушении прав украинских моряков и захвате кораблей будут слушать 10-11 мая

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Президент Международного трибуна по морскому праву назначил слушания по делу о незаконном заключении украинским моряков на 10-11 мая. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Дело касается захвата Россией 24 украинских моряков и трех военно-морских кораблей.

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Ранее сегодня Зеркаль также сообщила, что в переговорах по освобождению пленных украинских моряков Россия "кардинально изменила тон разговора", перешла от "хамства и брутального неуважения к цивилизованному разговору, присущему дипломатии". 

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. 

МИД ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в течение месяца.

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Теги: суд, украинские моряки, международный трибунал
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