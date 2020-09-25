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Дело Шеремета. Экспертиза походки не может быть главным доказательством – полиция Лондона

25.09.2020, 16:55
Дело Шеремета. Экспертиза походки не может быть главным доказательством – полиция Лондона - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

На запрос адвоката Андрея Антоненко в Скотленд-Ярде ответили, что экспертизу походки используют только как вспомогательное доказательство

Экспертиза походки используется при расследовании преступлений полицией Великобритании, но не может быть единственным доказательством. Об этом полиция Лондона сообщила в ответе на запрос Дмитрия Кругового, адвоката музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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"Судебно-медицинскую экспертизу походки не следует использовать как единственное доказательство в уголовном процессе. Это вспомогательное доказательство, и оно должно быть рассмотрено с осторожностью", – заявили в Скотленд-Ярде.

Не существует определенной методологии такой экспертизы, она остается субъективной по природе, основанной на обширных исследованиях и опыте, рассказали британские полицейские.

Экспертиза походки, в которой участвовал в том числе и британский эксперт Иван Бирч, стала основным доказательством, на основании которого Антоненко и врачу Юлии Кузьменко было предъявлено обвинение в убийстве Шеремета.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 
  • За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
Денис Юдин
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