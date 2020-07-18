Дело Шеремета. Кузьменко и Антоненко говорят, что никак не связаны с СБУ: видео
"Это все ложь", - сказал подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко
Подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко опровергли заявления о том, что они якобы могли сотрудничать со Службой безопасности Украины. Об этом они сказали в комментарии hromadske.
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Антоненко рассказал, что проходил проверку СБУ перед поступлением на службу в Силы специальных операций, но заверил, что не работал на Службу безопасности.
"Это все ложь... Для того, чтобы попасть в Силы специальных операций, каждый кандидат проходит проверку через СБУ, через все, через все. Нет и быть не может. Если бы я, например, был каким-то агентом, то меня бы просто не взяли на службу, элементарно... Это вранье и бред", - сказал он.
Кузьменко, вспомнив заявление замминистра внутренних дел Антона Геращенко, подтвердила, что у нее есть знакомая, муж которой служит в СБУ, но также отрицает свою причастность к спецслужбе.
"У меня действительно есть подруга, муж которой работал в Службе безопасности Украины. Но есть один момент. Все эти догадки разбиваются одним вопросом - "Когда мы познакомились?". Это было лето 2017 года (Шеремет был убит в июле 2016 г, - ред.). Мы виделись за все время лишь несколько раз. Потому что я дружу с подругой, а она иногда приезжала с мужем..." - сказала Кузьменко.
В недавнем комментарии РБК-Украина Геращенко заявил, что следствие проверяет связи подозреваемых в деле Шеремета с сотрудниками СБУ. "Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – сказал он.
Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко заперечили свою співпрацю з СБУ pic.twitter.com/BksDQSI4pd— hromadske (@HromadskeUA) July 17, 2020
- Ранее о разработке следствием версии о "следе СБУ" в убийстве Шеремета заявляли, например, бывший журналист Украинской правды Сергей Лещенко и главный редактор этого издания Севгиль Мусаева (в интервью Настоящему времени). Полиция, которая занимается сейчас расследованием, официально это не подтверждала.
- Известно, что недалеко от места закладки взрывного устройства находился сотрудник СБУ Игорь Устименко. Однако и в СБУ, и в МВД опровергли его причастность к этому делу.
- Арестованные Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко проходят в деле как подозреваемые в совершении убийства. Его заказчики и организаторы, по информации полиции, пока не установлены. Расследование дела Дугарь, Антоненко и Кузьменко завершено, следствие готовится направить его в суд.
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