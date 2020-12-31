Дело Злочевского. У Венедиктовой обжаловали решение суда об изменении подследственности

Офис генпрокурора обжаловал решение Печерского райсуда Киева об изменении подследственности дела экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о взятке в $5 млн. Об этом сообщает пресс-служба ОГП в Telegram.

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Как отмечается, следственный судья Печерского районного суда Киева Т.Ильева удовлетворила жалобу адвоката Злочевского на бездействие генпрокурора Ирины Венедиктовой в деле о решении спора о подследственности.

"Такое решение следственного судьи Печерского районного суда Киева было обжаловано Офисом генпрокурора в апелляционном порядке", – заявили в генпрокуратуре.

У Венедиктовой подчеркнули, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ни генпрокурор, ни кто-либо другой из руководства Офиса генпрокурора не принимали решения об изменении подследственности в этом уголовном производстве.

12 июня НАБУ задокументировали попытку дачи взятки в $6 млн директору НАБУ Сытнику и на тот момент руководителю САП Холодницкому. За эти деньги они должны были закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского по завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк.

1 июля 2020 года Злочевскому сообщили о подозрении в организации взятки в размере $5 млн заместителю генпрокурора. 17 августа Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Злочевского.

30 декабря сообщалось, что Печерский райсуд обязал передать дело другому следственному органу.

31 декабря НАБУ заявило, что Печерский суд и Офис генпрокурора пытаются защитить бывшего Злочевского.

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Наталия Медведева

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