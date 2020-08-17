UA

ВАКС заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского

17.08.2020, 14:03
ВАКС заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского - Фото
Николай Злочевский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Николай Злочевский проходит подозреваемым по делу о взятке руководителям НАБУ и САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая ЗлочевскогоОб этом заявил на брифинге глава САП Назар Холодницкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его взяли под стражу по делу о даче взятки в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, - ред.) в форме содержания под стражей", - сказал Холодницкий.

Как известно, в июне антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, которое расследует НАБУ.

СПРАВКА. Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая АзароваОн фигурирует в деле о выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским. Экс-министр контролирует компанию Burisma Holdings Limited. С ноября 2019 находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma.
    • Взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
    • Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии времен Виктора Януковича и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии. Одна из подозреваемых уже вышла из СИЗО под залог.
    • 17 июля  Злочевского вызвали на допрос.
    Наталия Софиенко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    Еще по теме
    николай злочевский набу сап

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
    "Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

    "Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
     