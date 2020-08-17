ВАКС заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского
Николай Злочевский проходит подозреваемым по делу о взятке руководителям НАБУ и САП
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом заявил на брифинге глава САП Назар Холодницкий.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Его взяли под стражу по делу о даче взятки в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому.
"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, - ред.) в форме содержания под стражей", - сказал Холодницкий.
Как известно, в июне антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, которое расследует НАБУ.
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали дачу взятки в $6 млн Сытнику и Холодницкому.
- Взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
- Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии времен Виктора Януковича и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии. Одна из подозреваемых уже вышла из СИЗО под залог.
- 17 июля Злочевского вызвали на допрос.
Комментарии