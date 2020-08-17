ВАКС заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского

Николай Злочевский проходит подозреваемым по делу о взятке руководителям НАБУ и САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом заявил на брифинге глава САП Назар Холодницкий.

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Его взяли под стражу по делу о даче взятки в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому.

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, - ред.) в форме содержания под стражей", - сказал Холодницкий.

Как известно, в июне антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, которое расследует НАБУ.

СПРАВКА. Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова . Он фигурирует в деле о выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским. Экс-министр контролирует компанию Burisma Holdings Limited. С ноября 2019 находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma.

12 июня детективы НАБУ задокументировали дачу взятки в $6 млн Сытнику и Холодницкому.

Наталия Софиенко

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