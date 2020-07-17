Дело о взятке в $6 млн Сытнику и Холодницкому: Злочевского вызвали на допрос

Именно за закрытие дела против бывшего министра Николая Злочевского предлагали взятку руководителям НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро вызвало бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского на допрос как подозреваемого в деле о даче взятки в $6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Бюро опубликовало три повестки на три допроса 21-23 июля.

12 июня детективы НАБУ задокументировали дачу взятки в $6 млн Сытнику и Холодницкому.

Взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.

Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии времен Виктора Януковича и экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии. Одна из подозреваемых уже вышла из СИЗО под залог

Справка. Николай Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова . Он фигурирует в деле о выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским. Экс-министр контролирует компанию Burisma Holdings Limited. С ноября 2019 находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma. НиколайОн фигурирует в деле о выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским. Экс-министр контролирует компанию Burisma Holdings Limited. С ноября 2019 находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma.

Вадим Ребрина

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