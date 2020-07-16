Дело о взятке в $6 млн. За экс-главу департамента ГФС внесли 120 млн грн залога
Подозреваемая по делу о взятке главам НАБУ и САП Мазурова выходит из СИЗО под залог 120 млн гривень
За экс-главу организационно-распределительного департамента Государственной фискальной службы Елену Мазурову внесли 120 млн гривень залога в рамках дела о взятке в $6 млн руководителям антикорруционных органов. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
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Таким образом Мазурова сможет выйти из СИЗО, но на нее возлагаются процессуальные обязательства:
- прибывать по первому вызову к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться из Киева без разрешения вышеперечисленных лиц и уведомлять их об изменении места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с любыми лицами (кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда) об обстоятельствах, изложенных в подозрении;
- носить электронный браслет.
- 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
- Руководители НАБУ и САП рассказали, что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
- 14-15 июня суд отправил под арест с правом внесения залога троих фигурантов дела.
- За подозреваемого по делу директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу уже внесли 40,3 млн.
- Еще один фигурант, замначальника столичной ГФС Ильяшенко, может выйти под залог 84 млн.
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