Дело о взятке в $6 млн. За экс-главу департамента ГФС внесли 120 млн грн залога

Подозреваемая по делу о взятке главам НАБУ и САП Мазурова выходит из СИЗО под залог 120 млн гривень

За экс-главу организационно-распределительного департамента Государственной фискальной службы Елену Мазурову внесли 120 млн гривень залога в рамках дела о взятке в $6 млн руководителям антикорруционных органов. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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Таким образом Мазурова сможет выйти из СИЗО, но на нее возлагаются процессуальные обязательства:

- прибывать по первому вызову к следователю, прокурору и суду;

- не отлучаться из Киева без разрешения вышеперечисленных лиц и уведомлять их об изменении места жительства или работы;

- воздерживаться от общения с любыми лицами (кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда) об обстоятельствах, изложенных в подозрении;

- носить электронный браслет.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому

Руководители НАБУ и САП рассказали , что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.

рассказали Николая Злочевского 14-15 июня суд отправил под арест с правом внесения залога троих фигурантов дела.

За подозреваемого по делу директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу уже внесли 40,3 млн.

амначальника столичной ГФС Ильяшенко, может выйти под залог 84 млн. Еще один фигурант, з

Марк Сировой

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