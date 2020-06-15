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Рекордная взятка. Первый замглавы налоговой Киева арестован, залог - 84 млн грн

Рекордная взятка. Первый замглавы налоговой Киева арестован, залог - 84 млн грн - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
15.06.2020, 12:03

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Николаю Ильяшенко, фигуранту дела о взятке в $6 млн для глав НАБУ и САП

Отстраненный от должности первый замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко арестован с правом выйти под залог. Такую меру пресечения ему избрал 15 июня Высший антикоррупционный суд.

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Сумма залога - 84 млн грн, что на 20 млн меньше, чем просил прокурор.

Судья обратила внимание на позицию защиты Ильяшенко, что он якобы стал жертвой провокации; предложение о взятке поступило от агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко. Судья сказала, что предоставленные материалы не свидетельствуют однозначно о "провокации" со стороны агента НАБУ.

  • Оба они рассказали, что взятка предназначалась за закрытие дела против экс-министра экологии и основателя компании Burisma Злочевского в завладении средствами стабкредита НБУ, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
  • По словам Сытника, задержаны трое - замначальника главка ГНС в Киеве, доверенное лицо Злочевского, что имело отношение к Burisma, и экс-фискал (также доверенное лицо Злочевского).
  • У генпрокурора заявили, что начали служебное расследование о незаконном вмешательстве в ЕРДР, связанном с попыткой закрыть дело. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии производства.
  • 14 июня одного из фигурантов, директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн грн. 

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Наталия Софиенко
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