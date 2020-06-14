Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело о рекордной вязтке. Один из подозреваемых болен COVID-19 – адвокат

Дело о рекордной вязтке. Один из подозреваемых болен COVID-19 – адвокат - Фото
Взятка НАБУ и САП (фото - пресс-служба НАБУ)
14.06.2020, 22:09

По словам адвоката подозреваемого Ильяшенко, его клиент контактировал с другим фигурантом дела, который болен COVID-19

Один из фигурантов по делу о рекордной взятке руководству антикоррупционных органов якобы болен коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил сегодня на судебном заседании адвокат замглавы киевской налоговой Николая Ильяшенко, который также является подозреваемым.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мне достоверно известно, что третий фигурант, в отношении которого будет в дальнейшем рассматриваться вопрос о мере пресечения, не был помещен в СИЗО, так как обнаружено COVID-19. По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все можем заболеть этой болезнью", - сказал он.

По мнению адвоката, исходя из этих обстоятельств, Ильяшенко следует отправить под домашний арест, а не в СИЗО, чтобы он мог пройти 14-дневную обсервацию.

В то же время прокурор ходатайствовал о заключении подозреваемого в изолятор.

В суде был объявлен перерыв до 20:00. Сейчас трансляция заседания продолжается, пока меру пресечения Ильяшенко не избрали.

    • Руководители НАБУ и САП рассказали, что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.
    • По словам Сытника, задержаны три человека - замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к компании Burisma, и экс-сотрудник фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.
    • В Офисе генпрокурора заявили, что начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой закрыть дело против Злочевского. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства.
    • Сегодня одного из фигурантов, директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн гривень. 
    Марк Сировой
    Еще по теме
    Напишите нам
    назар холодницкий набу взятка адвокат артем сытник сап коронавирус COVID-19 николай ильяшенко
    Комментарии
    Последние новости
    Популярное
    Загрузка...
     