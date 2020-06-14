Дело о рекордной вязтке. Один из подозреваемых болен COVID-19 – адвокат

Взятка НАБУ и САП (фото - пресс-служба НАБУ)

Один из фигурантов по делу о рекордной взятке руководству антикоррупционных органов якобы болен коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил сегодня на судебном заседании адвокат замглавы киевской налоговой Николая Ильяшенко, который также является подозреваемым.

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"Мне достоверно известно, что третий фигурант, в отношении которого будет в дальнейшем рассматриваться вопрос о мере пресечения, не был помещен в СИЗО, так как обнаружено COVID-19. По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все можем заболеть этой болезнью", - сказал он.

По мнению адвоката, исходя из этих обстоятельств, Ильяшенко следует отправить под домашний арест, а не в СИЗО, чтобы он мог пройти 14-дневную обсервацию.

В то же время прокурор ходатайствовал о заключении подозреваемого в изолятор.

В суде был объявлен перерыв до 20:00. Сейчас трансляция заседания продолжается, пока меру пресечения Ильяшенко не избрали.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставления взятки в $6 млн главе НАБУ Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому

Руководители НАБУ и САП рассказали , что взятка предназначалась за закрытие уголовного дела по подозрению экс-министра экологии и основателя компании Burisma Николая Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк, и для обеспечения его возвращения в Украину.

По словам Сытника, задержаны три человека - замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, доверенное лицо Злочевского, которое имело отношение к компании Burisma, и экс-сотрудник фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.

В Офисе генпрокурора заявили , что начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой закрыть дело против Злочевского. По предварительным данным, работник ОГП осуществил вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства.

директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, суд Сегодня одного из фигурантов,суд отправил под арест с правом внесения залога в 40,3 млн гривень.